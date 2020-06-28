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Esenyurt'ta bodrum katlarındaki çamur ve balçık temizlendi

Esenyurt’ta selden etkilenen mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dairelerdeki çamur ve balçıklar temizlenirken devamında detaylı temizlik çalışması başlayacak.


Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım onarım şefliği ekipleri ile İBB'nin İSKİ ve İSTAÇ ekipleri bölgede yaşanan sel baskını sonrası bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.


Bodrum katlarındaki balçık ve çamur, ekipler tarafından tamamen temizlenirken detaylı temizlik çalışması başlayacak. Alanda selden etkilenen ailelere günde iki öğün sıcak yemek yardımı ise devam ediyor.

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