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Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines (THY) Euroleague’de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes’in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.


Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının MVP'si seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, söz konusu süreçte çıktığı 5 müsabakada 26.2 sayı, 4.4 asist, 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Euroleague'deki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Efes'te 30.8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Larkin, Bayern Münih potasına 49 sayı atarak THY Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.

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