Eyüpsultan'da Girişimcilik Kursu'na yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi'nin işsizlik sorununa çözüm olanakları sunmak amacıyla düzenlediği sertifikalı Girişimcilik Kursu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Girişimcilik kurslarında toplam 106 kişi eğitim görerek girişimciliği öğreniyor. Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Girişimcilik eğitimleri Girişimcilik Uzmanı Tevfik Türel tarafından veriliyor. Türel, verilen eğitimlerdeki asıl amacın girişimcilik konusunda insanları bilinçlendirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Benim için son yıllarda en revaçta olan bilim dalı girişimcilik. İnsanların artık kendi işlerini yapması için devlet desteği ile hibe ve kredi veriliyor. Çocuk doğduğundan büyüyene kadar, en iyi okulları oku, en iyi eğitimleri gör, sonra 657 Sayılı bir yere gir mantığı ile hareket ediyoruz. Artık bunu aşmak istiyoruz. Halbuki biz girişimcilikte ‘Az para ile devletin de desteğiyle sen bu işi yapabilirsin' diyoruz. Her bir girişimci istihdam sağlar. Ülkemizde istihdam sorunu olduğu için de biz bu girişimcilik eğitimine, son yıllarda dünyada verilen önem düzeyinde, Türkiye'de devam ediyoruz. Öğrenciye vermek istediğim bu. Kalıplaşmış düşünceleri kırıp gençlerin girişimcilik konusunda ufkunu genişletmek istiyoruz.”

“Riski sevmeyen yapamaz”

Eğitimler hakkında da bilgi veren Türel konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitimlerde; Girişimcilik nedir? Girişimci kimdir? Kimler girişimcilik yapabilir? Konularını anlatıyorum. Swot analizini, Franchising'i anlatıyorum. Hep güncel konuları anlatıyorum. Girişimcinin her şeyden önce bir kere riski sevmesi lazım. Riski sevmeyen yapamaz. Bir bakkal dükkanı açsanız onun da riski var. Arzumuz, insanlara kendi işlerini kurmak için çaba sarfetmelerini göstermek. Amacımız insanlar girişimde başarılı olsunlar, herkesin ufku açık olsun.”

“Benim ufkumu açıyor”

Girişimcilik eğitiminin kendilerine çok şey kazandıracağına inandığını belirten kursiyerlerden Zeynep Sude Sav, “Öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederim. Girişimcilik kursuna katılma sebebim, özellikle hayatımda bana çok yardımcı olabileceğini düşünmem. Buraya gelip dersleri gördüğümde de bu fikrimin doğru olduğu kanaatine vardım. Girişimcilik sadece benim bir dükkan açmamda değil, bana birçok konuda yardımcı olabilecek bir şey. Benim ufkumu açıyor. Ben burada olmaktan mutluyum, başkalarının da buraya gelmelerini, bu eğitimlerden faydalanmalarını isterim” dedi. Burak Kurt ise, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversite hayatımdan sonra iş hayatına atıldığımda girişimcilik sertifikasının, girişimcilik hakkında aldığım eğitimin çok işime yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bu kursa gelmeye karar verdim” şeklinde konuştu.

“Toplamda 32 saat süreyle verilecek”

Ferhat Kaya isimli kursiyer ise “Eyüpsultan Belediyesi, bizim gibi gençlere, bir çok alanda hizmetleri, destekleri olduğu gibi girişimcilik konusunda da öncelik tanıyor. Böyle bir kurs olduğunu duyunca hemen gelmek istedim. Hocamız da çok başarılı. Girişimcilik sertifikası bir çok yerde, bir çok farklı imkanlar sunacak. Eyüpsultan'da herkesin bu kursa gelmesini tavsiye ederim” dedi. Haftada 4 saat, toplamda 32 saat süreyle verilecek olan 2 aylık girişimcilik eğitim programının sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek. Eğitimler KOSGEB'in düzenlediklerinden farklı olacak ve kursiyerlerin KOSGEB desteği alması için ayrıca online eğitimlere katılıp sınavdan başarılı olmaları gerekecek.

5 farklı bölgede 6 kurs

Eğitimler için 5 farklı bölgede 6 kurs açıldı. Eğitim yerleri ve zamanları ise şöyle açıklandı: “Güzeltepe Gençlik Merkezi Çarşamba 15.00-18.00 saatleri arası, Eyüpsultan Gençlik Merkezi Perşembe 15.00-18.00 saatleri arası, Yeşilpınar Gençlik Merkezi Cuma 09.00-12.00 saatleri arası, Göktürk Kültür Sanat Merkezi Salı 15.00-18.00 saatleri arası, Alibeyköy Bilgi Evi Çarşamba 11.00-14.00 saatleri arası.”