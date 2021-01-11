Eyüpsultan'ın tarihi Sarı Konak'ı kütüphaneye dönüşüyor

“Kütüphane konusu bizim için çok önemli, Eyüpsultan'da dört bölgemizde de büyük kütüphaneler yapacağız” diyen Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesinin ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Sarı Konak'ı kütüphaneye dönüştürüyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla, tarihi Sarı Konak'ı kütüphaneye dönüştürüyor.

Girişte yer alacak olan kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 140 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metrekarelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Eyüpsultan'da yaşayan herkes için 7/24 açık “Yaşayan Kütüphane” projesi kapsamında kurulacak olan kütüphaneler, özellikle gençler, ev hanımları ve çocuklar daha sonra da bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için bir yaşam alanı olacak.