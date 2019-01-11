Eyüpsultanlı gençler Olimpiyatlara hazırlanıyor

Eyüpsultan Belediyesinin spor malzemesi, ulaşım, yemek dahil her türlü desteği sağladığı genç atletler, son yarışlarında yaptıkları derecelerle Eyüpsultan'ın gururu olmaya devam ediyor.

Fethi Kaya-Lütfiye Kaya antrenörlüğünde çalışan Eyüpspor Atletizm Takımı'nın atletleri başarıdan başarıya koşuyor. Atletizm pistlerinde fırtına gibi esen atletler Tuğçe Özkan ve Meryem Kemeç ise sayısız kere kazandıkları altın madalyalarıyla Eyüpsultan'ın gururu oldu.

Genç atletler, 2020 ve 2024'de yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eyüpspor Atletizm Takımı atletlerinden Meryem Kemeç, olimpiyatlarda derece yapmak istediğini belirterek, "400 metre Türkiye şampiyonuyum aynı zamanda da milli sporcuyum. Ayrıca TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) barajını geçerek Milli Takım aday kadrosuna seçildim. 2020 ve 2024 olimpik kadrodayım. Olimpiyatlara katılıp güzel dereceler yapmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a, bize sağladığı ulaşım, spor malzemesi ve verdiği yemek desteğine de ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bin 500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonu olan Tuğçe Özkan ise "2000 su engeli 1500 ve 800 metrede TOHM'un barajını geçtim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi kadrosuna girdim. 2020 ve 2024'de olimpik kadrodayım. Başkanımız Remzi Aydın ulaşım, spor malzemesi ve yemek desteğini hiç esirgemedi bizden. Bize sağladığı bu imkanlar için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.