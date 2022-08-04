Ezgi Doğan: "Güzellik ve sağlık sektöründe Türkiye cazibe merkezi durumunda"

Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, güzellik ve sağlık sektöründe Türkiye'nin bir cazibe merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Aris Güzellik Merkezi'nin yöneticisi Ezgi Doğan, güzellik sektörü ve cilt sağlığına ilişkin konuştu. Güzellik ve sağlık sektöründe Türkiye'nin bir cazibe merkezi durumunda olduğunu söyleyen Ezgi Doğan, "Türkiye sağlıkta son yıllarda önemli atılımlar sağladı. Sağlıkta yapılan atılımlarla beraber Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Son yıllarda turistler ülkemize sadece gezmek için değil tedavi ihtiyaçlarını da karşılamak üzere geliyorlar. Özellikle de güzellik sektörü ve cilt sağlığı bu konunun başında geliyor diyebiliriz. Türkiye'ye gelen turistler güzellik merkezlerine gelerek tüm bakım ve ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde halledebiliyor. Memnun şekilde ayrılan turistlerin ülkelerine döndükten sonra durumu çevreleriyle paylaşmalarından sonra her geçen gün bu konu da ciddi bir rağbet oluyor. Bu alanda adeta bir patlama yaşanıyor diyebiliriz" dedi.

Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebinin çok olduğunu belirten Doğan, cilt sağlığına ilişkin ise, "Cildimiz birçok dış ve iç etkene maruz kalmaktadır. İnsanların hayatı boyuncu yaşanan gelişmeler, kullandığı ilaçlar, kilo alma ve kilo vermek gibi durumlar cildimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle hamilelik ve doğum sonrasında ani kilo alımı ve kilo kaybı nedeniyle ciltte çatlaklar oluşmakta. Tabi bu konularda da turistlerin yoğun bir şekilde ilgisini çekiyoruz. Ülkemize bu yöndeki sağlık hizmeti için gelen turist sayısı her geçen gün artıyor" dedi.

Türkiye'de sağlık turizmi nedeniyle gelen turist sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Doğan, “Sadece turistler değil Türk kadınlar da bu bakımlara bir hayli önem veriyor. Yaz aylarıyla beraber çok yoğun bir döneme girdik diyebiliriz. Çünkü insanlar genelde tatile çıkmadan önce bu tür bakımlarını yapmak istiyor. Bu da bir hayli yoğun bir sezon geçirmemizi sağlıyor. Tabi bu bakımlarını kış aylarında yapmayı tercih edenler de var” diye konuştu.