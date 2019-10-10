Fatih Belediyesi Balık Festivali başlıyor

Fatih Belediyesi ve KUMDER'in işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek Balık Festivali Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikler ile başlayacak.

Fatih Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) tarafından 12 -13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Fatih Belediyesi Balık Festivali'nde vatandaşlara binlerce balık ekmek ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışları yapılacak, renkli etkinlikler düzenlenecek. Festival korteji, 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da Sultanahmet Meydanı'ndaki Marmara Üniversitesi Rektörlük binası önünden hareket ederek, bando eşliğinde Kumkapı Meydanı'na yürüyecek.

Binlerce balık türü ikram edilecek

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı'na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca konuklara 8 bin kişilik uskumru, 2 bin 500 kişilik çupra-levrek ızgara, 2 bin 500 porsiyon istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin kişilik kalamar tava, 5 bin adet balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edilecek. Festivalin ilk günü renkli aktiviteler ve halk oyunlarıyla sona erecek.

Balık tutma yarışması

Festival kapsamında 13 Ekim Pazar günü de oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00'da oltalarını Galata Köprüsü'nden Haliç'in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.