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Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda çift kale maçla devam etti. Antrenmanın basına açık olan son bölümü bu şekilde tamamlanırken çalışmalarda Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ise sezon sonu gelmesinden dolayı sahanın yarısı çalışmalar sebebiyle kullanılamadı.

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