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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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