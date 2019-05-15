Fırsatlar ülkesi Macaristan yatırım için Türkleri bekliyor

Türkiye ve Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALX Hungary, “Macaristan Ülke Günü” etkinliğinde iki ülke arasındaki potansiyele dikkat çekti ve iki ülkenin iş insanlarını karşılıklı yatırıma davet etti. Cazip yatırım ortamı, lojistik avantajları ve teşvik sistemiyle Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sağlayan Macaristan; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 14 Mayıs'ta ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen “Macaristan Ülke Günü” toplantısında ele alındı.

ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas'ın Macaristan'daki iş ve yatırım fırsatları konulu bir sunum gerçekleştirdiği etkinliğe; Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi ron Sipos ve Macar Eximbank Ülke Direktörü Arda Tugay katıldı.

Sunumunda Macaristan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye'ye tam destek veren tek ülke olduğunu hatırlatan Fikret Nas, Avrupa'nın en düşük kurumlar vergisi oranı ve cazip teşvik sistemiyle Macaristan'ın Türk yatırımcılara büyük fırsatlar vadettiğini söyledi.

2023 yılı için hedef 6 milyar Euro

10 milyonluk nüfusuyla Macaristan'ın enflasyon ve işsizlik gibi temel ekonomik göstergelerde son derece istikrarlı bir grafik izlediğini anlatan Nas, “Macaristan her yıl ortalama yüzde 3 ilâ 4 oranında büyüme gösteriyor. Son yıllarda Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi ivme kazandı. 2018 Ekim ayında Budapeşte'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın himayelerinde gerçekleşen iş forumunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 6 milyar euro'ya çıkarılması hedefi belirlenmiştir. Biz her iki ülkeyi tanıyan ve hizmet üreten bir şirket sıfatıyla belirlenen hedefin yakalanabileceğine ve ülkeler arası iş dünyasının yüksek potansiyel barındırdığına inanmaktayız.” dedi.