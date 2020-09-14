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Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

Futsal Milli Takımı 12-16 Eylül 2020 tarihlerinde Hırvatistan’da katılacağı Sonbahar Kupası, rakip takımlarda rastlanan Covid-19 pozitif vakalar nedeniyle iptal edildi.

Futsal Milli Takımı 12-16 Eylül 2020 tarihlerinde Hırvatistan'da katılacağı Sonbahar Kupası, rakip takımlarda rastlanan Covid-19 pozitif vakalar nedeniyle iptal edildi. 7 Eylül'de Yalova'da başlayan Futsal Millilerin kampı, 13 Eylül'de sona erdi.


Futsal Milli Takımı, 6-10 Kasım 2020 tarihlerinde 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Play-Off Turu'nda Yunanistan ile karşılaşacak. Futsal Milli Takımı, turu geçmesi durumunda Elit Tur 3. Grup'ta Azerbaycan, Slovakya ve Moldova ile mücadele edecek. Elit Tur maçları çift devre lig usulüne göre oynanacak. Milliler, Yunanistan ile 6 Kasım'da Kocaeli'de, 10 Kasım'da ise Atina'da Elit Tur'a yükselmek için çift maç eleme usulüne göre play-off karşılaşmaları oynayacak.


Ay-yıldızlıların hazırlık kampı aday kadrosunda şu isimler bulunuyordu:



Kaleciler: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Erkan Çınar (1928 Buca), Emre Deniz (Silvan Bld.spor)



Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Mehmet Yiğit (Haymana Bld.spor), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe)



Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğlispor), Burak Özdemir (Zvg Cagamax), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor)



Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy)



Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin



Teknik Direktör: Sercan Görgülü

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