Galatasaray Divan Kurulu başladı

Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, gündem maddelerini okuyarak toplantıyı başlattı.

Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan divan kuruluna Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu tam kadro katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okumasının ardından divan kurulu toplantısı başladı.