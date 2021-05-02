İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’de deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup eden Galatasaray zirve takibine devam etti.

Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray zirve takibine devam etti. Sarı-kırmızılılar 40. haftada sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü. Aslan lider Beşiktaş ile 6 puanlık farkı korurken, Fenerbahçe'nin ise maç fazlasıyla 2 puan önüne geçti.


Galatasaray gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile derbide tamam-devam maçına çıkacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.