Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda milli takımlarından dönen Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalıştı. Milli takımlarından sakat dönen Peter Etebo ve Christian Luyindama'nın yanı sıra Radamel Falcao günü tedaviyle geçirdi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı'nın, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ettiğini belirtildi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.