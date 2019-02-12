Galatasaray'dan güç gösterisi

Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Transferler için insanüstü gayret sarf eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir yanlış varsa yönetim adına benim, başarı varsa hepimizindir” dedi.

Galatasaray Kulübü, devre arasında takıma transfer ettiği Mbaye Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir için basın toplantısı düzenledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güney'in de katıldığı törende yeni transferler açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde ilk olarak söz alan Başkan Mustafa Cengiz, transferde insanüstü bir emek harcandığını belirterek, “Öncelikle dün 4 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bizden 1 forvet istendi fakat biz 2 forvet, 2 defans aldık. Çok hızlı süreç içinde bu transferde insanüstü bir gayret sarf eden yönetimdeki arkadaşlarıma, teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Bazı çalışmalar maddiyatla açıklanamaz. Bir armanın peşindeki ruh bu transferleri yapabilirdi. Fatih hocamızla, teknik ekibimize ve scout ekibimize teşekkür ederim. Biz elimizden geleni yaptık, umarım devamı gelir. Bir yanlış varsa bu yönetimin, onları da temsilen bana aittir. Ama bir başarı varsa bu hepimizindir” dedi.

Başkan Cengiz, imza töreninde oyuncuların isim sırasına göre oturduğunu da belirterek, “Aktifimizde bütün futbolcular tertemizdir. İsim sırasına göre buraya oturdular. Bunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Diagne: "Bu takımın bir parçası olmakta dolayı çok mutluyum"

Başkan Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray'ın yeni transferleri açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'dan kadroya katılan bu sezon Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, “Herkese merhaba. Benim adım Diagne. Bugün aranıza Galatasaray'ın futbolcusu olarak bulunuyorum. Bu takımın bir parçası olmakta dolayı çok mutluyum” dedi.

Emre Taşdemir ise, “Öncelikle Fatih hocam başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üç kulvardaki yarışımız sürüyor. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Luyindama: “Daha fazla çalışmam gerek”

Standard Liege'den kadroya katılan Luyindama, “Herkese merhabalar. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray çok büyük bir takım. Bu da bana daha fazla çalışmam gerektiğini söylüyor” dedi.

Savunmada Luyindama'nın partnerlerinden Marcao ise, “Galatasaray gibi dünya çapında tanınan bir takımda oynadığım için çok mutlu ve gururluyum. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu formayla başarılara imza atmak istiyorum. Bunu da yapacağımızda kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasını yaptı.

Mitroglou: “Bu camia için güzel şeyler yapacağız”

Transferin son gününde Marsilya'dan kiralık olarak kadroya katılan Yunan golcü Mitroglou, “Galatasaray gibi büyük bir camianın, büyük bir ailenin parçası olduğum için gururluyum. Fatih hocamla çalışacağım için mutluyum. Arkadaşlarımla bu camia için güzel şeyler yapacağız” derken, sarı-kırmızı takımda daha önce de forma giyen Semih Kaya ise şunları söyledi:

“Merhabalar ben Semih Kaya. Yeni bir transfer eski bir yüz. Galatasaray için her zaman en iyisini yapmanın bilincindeyim. Burada tekrar olmak mutluluk verici. Güzel başarılar yakalamak istiyorum. Galatasaray armasının olduğu, renginin olduğu yerde her zaman kupalar şampiyonluklar vardır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım üç kulvarda da galibiyet ve kupalarla sezonu tamamlarız.”

Galatasaray'ın yeni transferleri açıklamaların ardından, formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.