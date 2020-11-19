Gayrimenkul buluşması Aralık ayında dijital ortamda yapılacak

Pandemi nedeniyle gayrimenkul sektörü 8-9-10 Aralık tarihlerinde dijital ortamda bir araya geliyor. Yeni nesil iş yapış şekillerinin tartışılacağı online platform Digital Network Alkaş'ta gerçekleşecek. “RE360 Gayrimenkul Buluşması” öncesinde online basın toplantısı gerçekleşti. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde gerçekleşen online basın toplantısında gayrimenkul sektörünün güncel konularına değinildi.

RE360'ta bu yıl Forbes'a göre 21. yüzyılın en önemli iş düşünürleri arasında yer alan Salesforce Global İnovasyon Lideri Brian Solis de olacak. Konuyla ilgili Avi Alkaş, “Gayrimenkulün Büyük Buluşması olarak adlandırdığımız RE360, gayrimenkulü 360 derecelik bakış açısıyla, her açıdan tüm paydaşlarıyla birlikte irdeleyerek ve ortak akıl bulmaya çalışarak bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. 8-9-10 Aralık tarihlerinde RE360 Gayrimenkul Buluşması'nı tamamen online platforma taşıdık. Birçok etkinlikte olduğu gibi ALKAŞ olarak etkinliklerimizi dijitale taşımak adına Digital Network Alkaş'ı geliştirdik. Böylece katılımcıların birbirleriyle iletişim ve ticari ilişkiler kurabilmeleri, birebir görüşmelerle profesyonel ağlarını genişletebilmeleri için önemli bir network ortamı oluşturuldu” dedi.