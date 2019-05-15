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Gayrimenkul sahibi olmada takas yöntemi

Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Takas kampanyamız ile sahip olduğu gayrimenkulü öğrenci evleri ile değiştirmek isteyenlere avantajlar sunuyoruz.

Böylece yatırımcılar; hem 5 yıl kira garantisine sahip oluyor hem de 8 yıl gibi Türkiye ortalamasının çok altında bir sürede yatırımlarını amorti etme imkanı elde ediyor” dedi.



İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Türkiye'de geleneksel gayrimenkulün geri dönüş süresinin ortalama 25 yıl olduğunu vurgularken, Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinde ise bu sürenin yalnızca 8 yıl olduğuna dikkat çekti.



Bu kapsamda Univa'nın önemli avantajlar barındırdığını belirterek, yeni kampanyaları hakkında bilgi veren Karayel, “Kampanya kapsamında sahip olduğu gayrimenkulü, öğrenci evleri ile karlı bir yatırıma dönüştürmek isteyenlere önemli avantajlar sunuyoruz. Bu kapsamda sahip olduğu gayrimenkulü takas kampanyamızla kira garantili ve karlı bir yatırıma dönüştürmek isteyenlere; Univa'nın kapılarını aralıyoruz. ‘Boşta duran evini getir, 5 yıl kira garantini götür' başlığıyla hayata geçirdiğimiz kampanya ile herkes, 199 bin TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

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