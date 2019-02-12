Gaziosmanpaşa'da iş yerinin önüne bırakılan EYP patladı

Olay, saat 04.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları OSmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce mobilya işyerinin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Patlama sonucunda iş yerinin camları kırıldı, iş yerinin duvarda asılı tabelası kırılarak, yere düştü. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı ile patlama yerine polis ve bomba uzmanı polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri, çelik yelek ve silahla çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanları ise delil çalışması ve inceleme yaptı. İş yeri önünde patlatılan EYP'nin terör nitelikli olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kapatılan cadde araç trafiğe açılarak, normale döndü.