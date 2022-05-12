Gelecek için sürdürülebilir enerji çalışmaları büyük önem taşıyor

Araştırmalar fosil yakıtlar hızla tükendiğine dikkat çekerken yeni keşifler olmadığı takdirde dünyanın yaklaşık 50 yıllık petrol, 65 yıllık doğalgaz ve 120 yıllık kömür rezervi olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede ülkeler son yıllarda sürdürülebilir enerji konusunda yatırımları ve araştırmaları yoğunlaştırırken trafiğe katılan elektrikli araç sayısı her geçen gün hızla artıyor. Girişimci Recai Üçok da Dexcook pişirici sistemleri ile tüm dünyada mutfak ve pişirme anlayışında önemli bir değişim olacağını ifade ediyor.

Sistem hakkında bilgi veren yüzde yüz yerli sermayeyle üretildiğini belirten Üçok, “Mutfaklarda doğalgaz kullanımı son bulacak. Güneş ve rüzgardan elde edilen temiz enerjiyle çalıştığı için enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Ekonomik faydalarıyla, zaman tasarrufu sağlayan, doğayla dost yeni nesil teknolojisiyle buluşumuz dünya devlerinin dikkatini çekti. Fakat Türk markası olarak dünya mutfaklarında devrim oluşturacak inovatif buluşumu satmayacağım. AR-GE aşaması, patent, AB uyumluluk testleri, güvenlik testleri, uluslararası sertifikalar gibi emek ve zaman gerektiren uzun, zorlu süreçler sonucunda dünya çapında geçerli tüm belgeleri tamamladık. Manisa'da kurduğumuz fabrikamızda yıllık 470 bin parça üretim kapasitesine ve 220 personele sahibiz. Avrupa'da 32 ülkeye ihracata başladık. Geleneksel ocakta 14 dakikada kaynayan 1 litre su, burada sadece 4 dakikada üstelik yüzde 45 daha az enerji harcayarak kaynatılabiliyor, yani hem hızlı hem ekonomik. Tamamen yerli yazılım bir uygulamayla akıllı ev sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Tezgah, masa, ada gibi eşyalara entegre edilerek çok işlevli kullanımla mutfaklarda yer kazanılıyor. Kara, hava ve denizde, ev, ofis, cafe, restoran, tekne, yat, karavan, uçak her yerde kullanılabiliyor. Küçük mutfaklardaki kısıtlı alanları arttırarak yer kazandıran kullanışlı bir çözüm. Her çeşit tasarıma uygun olduğu için mimarlara, tasarımcılara farklı konseptlerde çalışma özgürlüğü sunuyor” dedi.

“Mutfak kaynaklı yangınlar sona erecek”

Güvenlik konusuna verdikleri önemi vurgulayan Üçok, “Tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçtik. Çocuk kilidi, zaman kontrol yazılımı, hareket algılayıcı, aşırı ısı artışında kendini kapatma gibi yüksek güvenlikli çoklu koruma sistemlerine sahip ürününün yapımında sıcaklığa yüksek toleranslı, yanmaz çok özel seramik malzemeler kullanıldı. Bu yeni nesil sisteme geçildiğinde mutfaklarda pişirme kaynaklı yangınlar da imkansız hale gelecek, ocakta yemeği unutmanız artık bir yangın sebebi olmayacak” şeklinde sözlerini noktaladı.