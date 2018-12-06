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GSYİAD'dan İHA'ya iki ödül

1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği’nin (GSYİAD) 16.

1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin (GSYİAD) 16. Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Ozan Koşar video dalında, Murat Ergin de fotoğraf dalında ödül aldı.


İhlas Haber Ajansı muhabirleri, 1905 Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel hale getirdiği 16. Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video Yarışması‘nda ödülleri topladı. Ödül töreni Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile davetliler katıldı.


32 foto muhabirinin 93 fotoğraf ve 9 video katılımıyla düzenlenen yarışmada en iyi 12 fotoğraf ve 3 video seçildi. Video dalında İhlas Haber Ajansı muhabiri Ozan Koşar üçüncü oldu. Fotoğraf dalında ise İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Murat Ergin mansiyon ödülü aldı.

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