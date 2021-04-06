Guidepoint, Dubai'deki varlığını genişletiyor

Küresel uzman ağı şirketlerinden Guidepoint, Dubai'deki bölge ofisinin genişletildiğini duyurdu. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) yer alan yeni ofis, ayak izini ikiye katlayarak yerel ekibin büyüyen müşteri tabanına hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Önde gelen küresel uzman ağı şirketlerinden Guidepoint, Dubai'deki bölge ofisinin genişletildiğini duyurdu. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) yer alan yeni ofis, ayak izini ikiye katlayarak yerel ekibin büyüyen müşteri tabanına hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ile Türkiye Genel Müdürü ve Başkanı Bilal Sabouni konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Müşteri edinme ve elde tutma düzeyinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Sabouni, "Üst düzey danışmanlık firmaları, yatırım fonları, çok uluslu şirketler, bölgesel yönetimler ve sınıfının iyi hukuk firmalarını çekip onlarla birlikte çalışarak dikkat çekici üç haneli büyümeyi sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Sabouni, yeni ofisin şirket müşterilerine kendi dillerinde daha kapsamlı hizmetler ve yirmi dört saat destek gibi daha gelişmiş hizmetlerin sağlamasına olanak tanıdığını belirterek, "Geçtiğimiz 12 ay içinde personelimizi yüzde 140 artırdık. Orta Doğu ofisimizde artık 13 dil konuşan on farklı ulustan çalışanlar bulunuyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılığımızın sadece bölgedeki değil, dünya genelindeki işe alma felsefemizi yansıtan kilit güçlerimizden biri olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Ofis, ekiplere şirketin New York, Londra, Tokyo ve dünyanın dört bir yanındaki diğer merkez ofislerdeki çalışma ortamıyla aynı ortamı sunmak için yeniden tasarlandı. Şirket, BAE'nin Covid-19 aşı programına paralel olarak, Dubai'deki çalışanları uzun süre evden çalıştı. Çalışanları tekrar ofise getirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.