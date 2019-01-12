Hakan Mengüç'ün ‘Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter' adlı kitabı raflarda

Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademisi'nin Kurucusu ve Öğretim Görevlisi Hakan Mengüç'ün ‘Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter' adlı yeni kitabı okurla buluştu.

Ney'in yolculuğundan ilhamla insanın kemale erişmek için çıktığı yolculuğa bir rehber olma amacı taşıyan ilk kitabı Ben Ney'im ile hatırı sayılır bir okur kitlesi edinen Hakan Mengüç'ün yeni kitabı ‘Kalbin Temizse Hikâyen Mutlu Biter Destek Yayınları'ndan çıktı. Yazarın Afrika'da bir sufi ile tanışmasıyla başlayan bu kitap yaşantınızdaki sıkıntıları çözmenizde, ilişkilerinizdeki aksayan yönleri fark etmenizde ve hayata olumlu bakmanızda size yardımcı olacak. Sufilerin kullandığı yöntemlerden ilhamla yaşadığınız sorunlara pratik çözümler sunan kitapta her birinden pek çok ders çıkartılabilecek hikâyeler de yer alıyor.