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Havale ve EFT işlemlerinde koronavirüs önlemi

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerdeki yoğunluğu azalmak amacıyla 30 Nisan’a kadar mobil, internet bankacılığı ve ATM’lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinde ücret talep etmeyecek.

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerdeki yoğunluğu azalmak amacıyla 30 Nisan'a kadar mobil, internet bankacılığı ve ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinde ücret talep etmeyecek.


Bankacılık sektöründe yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. Alınan son tedbir çerçevesinde şube çalışma saatleri saat 12.00-17.00 ile sınırlandırılmıştı.


Bu önlemlere bir yenisini Garanti BBVA ekledi. Banka yaptığı duyuruda şubedeki yoğunluğu azalmak maksadıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar mobil, internet bankacılığı ve ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerini ücretsiz hale getirdi.

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