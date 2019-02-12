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Helikopter kazasında şehit olan 4 asker için tören düzenlendi

Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için cenaze töreni düzenlendi.

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için cenaze töreni düzenlendi.


Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bir site içerisine askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerler Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törenin ardından cenazeler, araçlara bindirilerek memleketlerine gönderildi.

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