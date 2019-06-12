İBB'den öğrencilere su ürünleri farkındalık eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, 2016 yılından itibaren başlatmış olduğu su ürünleri farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Okullarda gerçekleştirilen su ürünleri eğitimleri ile çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilere eğitimler kapsamında; deniz kirliliği, kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki etkileri denizlerimizdeki balık çeşitleri, sağlıklı beslenmede balık tüketiminin yeri ve önemi hakkında bilgiler veriliyor.

Eğitimleri uzman su ürünleri mühendisleri veriyor

2016 yılında başlatılan ve her yıl düzenli olarak devam eden proje kapsamında bu yıl, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde 37 okulda 10 bin 328 öğrenci olmak üzere toplamda 26 bin 461 öğrenciye su ürünleri farkındalık eğitimleri verildi.

Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nün uzman su ürünleri mühendisleri tarafından verilen eğitimler, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programlara yoğun katılım sağlayan öğrenciler su dünyası ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara sorarak cevap buldular. Eğitime katılan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan su ürünleri setiyle birlikte Çocuk ve Deniz, Hızır'ın Deniz Rüyası dergileri ücretsiz olarak dağıtıldı.