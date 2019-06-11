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İçişleri Bakanı Soylu Serhend Kitabevi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci’deki esnaf gezisi sırasında Serhend Kitabevi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci'deki esnaf gezisi sırasında Serhend Kitabevi'ni ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Sirkeci'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, Sirkeci'deki turunda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakanı Soylu'yu karşısında gören vatandaşlar, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ziyaretler sırasında Bakan Soylu, Sirkeci'deki Serhend Kitabevi'ni de ziyaret ederek sahibiyle sohbet edip görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla 23 Haziran Seçimleri üzerine sohbetler eden Bakan Soylu, vatandaşlara seçime ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini anlatarak destek istedi.

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