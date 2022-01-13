İGA'dan, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi ile çocuklar yararına müzayede

İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist 'Artıktan Sanata' projesinde hayat bulan eserler, çocuklar yararına faaliyet gösteren vakıflara destek sağlamak amacıyla müzayedeye çıkıyor. Son dokunuşlarını Emine Erdoğan ve İGA-İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'nun yaptığı eserlerden elde edilen gelir KAÇUV, TESYEV ve ENEV'e bağışlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke çapında başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nden ilham alınarak Artwist 'Artıktan Sanata' projesini hayata geçiren İGA, sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eserler online olarak satılacak

İGA tarafından gerçekleştirilen “Artıktan Sanata” projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan “Kartal-Boğa-Balık” eserler, Artam Antik A.Ş.nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede online olarak satışa sunuldu. Prof. Atalay, heykellerinde atık ya da geri dönüşüm temasından çok atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılması, atık ile ekolojik sorunların ilişkisine yönelik bir bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle üretilen eserlere hakim olan doku, üç boyutlu görünüm sağlıyor.

Teklif verme süresi 16 Ocak saat 16.00'ya kadar

Elde edilen gelirin yardım derneklerine bağışlanacak olan müzayedeye katılmak için 16 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. Müzayedede eserler en yüksek teklifi verene satılacak. Eserleri almaya hak kazanan kişi parayı belirlenen vakıflara bağış yapacak. Eserlerin satışından elde edilen gelir ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.

Eserlere son dokunuşu Emine Erdoğan ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu yaptı

2021 Artwist “Artıktan Sanata” projesi kapsamında, Atalay'ın yapmış olduğu Kartal eserinin son dokunuşu Emine Erdoğan tarafından yapılırken, Boğa eserinin son dokunuşu ise İGA CEO'su Sayın Kadri Samsunlu tarafından gerçekleştirildi. 2019 yılındaki lansman sırasında gerçekleşen müzayede sırasında Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı “Anadolu” isimli eser, İGA CEO'su Samsunlu tarafından 500 bin lira fiyat teklifi sunularak satın alınmış, müzayede sırasında satışa sunulan tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezleri'ne (ÇODEM) bağışlanmıştı.

Müzayedeye çıkan eserlerin detayları

Kartal: Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Kartal, hava katmanını temsil ediyor. Kartal eserinin son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi ve eser Emine Erdoğan'ın son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanacak.

Boğa: Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Boğa, kara katmanını temsil ediyor. Boğa eserinin son dokunuşu İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi ve eser Kadri Samsunlu'nun son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eserin tüm geliri Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na (TESYEV) bağışlanacak.

Balık: Prof. Rahmi Atalay'ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan Balık ise deniz katmanını temsil ediyor. Bu eserin tüm geliri Engelsiz Eğitim Vakfı'na (ENEV) bağışlanacak.