İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk adımı Esra Erol attı, destek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan geldi

Adana’da amatör kulübün forma krampon ve futbol toplarını çalan gençlere Esra Erol sahip çıktı.

Adana'da amatör kulübün forma krampon ve futbol toplarını çalan gençlere Esra Erol sahip çıktı. Erol, bu gençlerin tüm takım ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı.



Adana Yüreğir'de amatör kulüp Kiremithane Spor Kulübü'nün formalarını kramponlarını ve toplarını çalıp, boş arazide top oynarken yakalanan çocuklar gündeme oturdu. 12 çocuğun haberini duyan Esra Erol bu gençlerin tüm takım ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı.



"Bu 12 evladı ben kazanma taraftarıyım, onları topluma kazandırmalıyız"


Esra Erol, programında yaptığı açıklamada; çocukların izinsiz forma almasını kesinlikle tasvip etmediğini belirterek, "Yine de bunlar çocuk, futbol heveslerini kırmamak lazım. Maç yapabilmek için bu çocuklar, krampon çalıyorlar, forma çalıyorlar, kaleci eldiveni çalıyorlar, hırsızlık olarak tanımlamayalım bunu. O kulübe ait olan her şeyi kendi maçlarını yapabilmek için izinsiz alıyorlar. Bu habere çok üzüldüm. Sabahtan beri Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Bu 12 evladı ben kazanma taraftarıyım, onları topluma kazandırmalıyız. Başka birine ait olan ihtiyaçlarını kimseden izin almadan, almamaları için ben onların tüm takım ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan çocuklar için sürpriz


Programa telefonla bağlanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adanalı 12 çocuğu İstanbul'a davet ettikleri, forma ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Orman, futbol tutkunu 12 çocuğun potansiyelini Beşiktaş takım hocalarının izleyeceğini, yetenekli oyuncuların Beşiktaş altyapısına kazandırılacağı sözünü verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.