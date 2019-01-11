İnşaat sektöründe, geniş kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç bulunuyor

THBB, Hazır Beton Endeksi' 2018 Aralık Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapor, bütün endekslerin eşik değerin altında olması, inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine ve inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak planlı ve kapsayıcı bir modelin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu'na göre Faaliyet Endeksi aralık ayını düşüş ile kapattı. Aralık ayında inşaat faaliyetleri sınırlı düzeyde kaldı. Bütün endekslerin eşik değerin altında olması, inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret etti. Son çeyrekte inşaat sektöründeki durgunluğun devam ettiği net bir şekilde görüldü.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu'na göre 3 endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 - yüzde 1,7 oranlarında düşüş sergiledi. Kasım ayında yüzde 2 azalan Faaliyet Endeksi aralık ayında yüzde 1,6 geriledi. Hem Güven hem de Beklenti Endeksi değerleri, ekonomide yükselmeye başlayan güvenin inşaat sektörüne yansımadığını gösterdi. Bu yönüyle inşaat sektörü, ticaret, perakende ve sanayi sektörleri ile kıyaslandığında negatif ayrıştı.

“İnşaatın bütününe yönelik bir yol haritasının kurgulanması yerinde olacaktır”

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat faaliyetlerinin Aralık ayında oldukça sınırlı düzeyde kalarak Faaliyet Endeksi'nin Aralık ayını düşüş ile kapattığını ve bütün endekslerin eşik değerin altında olmasının inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

İnşaat sektörünü canlandırmaya yönelik kararları değerlendiren Yavuz Işık, “Üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 daralan inşaat sektöründeki geriye gidiş son çeyrekte artmış görünmektedir. 2019 yılı için beklentiler olması gereken seviyenin oldukça gerisinde görünmektedir. İnşaat sektörü açısından son uygulamaya konulan, kamu bankaları aracılığıyla konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına çekilmesi uygulaması yerinde ancak sektördeki kan kaybını durduracak boyutta bir etki yaratamayacağını tahmin ettiğimiz bir düzenlemedir. Piyasadaki firmaların önlerini görebilmeleri açısından inşaat sektöründe planlı ve kapsayıcı bir modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2 milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı istihdamı olan ve diğer etkilediği sektörler ile bu rakamı çok çok yukarılara çeken inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak, üst segment konut projelerinin yanı sıra inşaatın bütününe yönelik bir yol haritasının kurgulanması yerinde olacaktır” dedi.