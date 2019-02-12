İş dünyası ile öğrencileri buluşturan panel

Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce sektör hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla İKÜ Ataköy Yerleşkesinde düzenlenen “İş Dünyası Üniversiteyle Buluşuyor” panelinin moderatörlüğünü, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk yaptı. MHGF Yönetim Kurulu üyeleri Mukaddes Başkaya, Galip Koyuncu, Osman Sait Günteki ve Halil El'in konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda konuklar, sektöre dair tecrübelerini gençlerle paylaştı.

“Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir adım atıldı”

Üniversite-sanayi işbirliğinin Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olduğunu dile getiren İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, “Bu konunun ne kadar işlenir olduğu elbette tartışılır. Biz burada üniversite-sanayi işbirliğinden önce işin içindeki isimleri dinlemek istiyoruz. Bizim arzumuz, bu panel bağlamında sanayicinin bizden ne istediğini bilmek. Ayrıca sektörün içinde olan isimler de bizden ne istediğini bilmeli. Bu sebeple bu panel bizler için çok önemli. Geniş katılımlı bu panel ile birlikte üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir adım atacağımıza inanıyorum” dedi.

“MHGF'nin protokol yaptığı ilk üniversite”

Panel öncesi açıklamalarda bulunan MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, “İstanbul Kültür Üniversitesi, 2012 yılında protokol yaptığımız ilk üniversite ve bizim için çok önemli. Burada üniversite öğrencileri ile buluşacağız; onları nasıl bir iş dünyası bekliyor, onu konuşacağız. Eğitim, sanaldır ama iş dünyası gerçektir. Öğrenciler, buradan aldıkları teorik bilgileri iş hayatında nasıl uygulayacaklarını bizden öğrensinler istedik. İş hayatının gerçeklerini, öğrencilikleri devam ederken onlara aktaracağız” diye konuştu.