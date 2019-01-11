İş dünyası sürdürülebilir kalkınma için harekete geçti

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde, ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu' kuruldu. Birleşmiş Milletler'in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak platform ile iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkısının artırılması hedefleniyor.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçti ve bu konuda dünyanın ‘özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformu' olan 'Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nu kurdu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Ümit Boyner'in üstlendiği platform, özel sektör, kamu ve STK'ları, ‘sürdürülebilir kalkınma' ortak paydasında buluşturacak ve özel sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunacak.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve STK'lara yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak.

Birleşmiş Milletler'in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak Platform ile işletmelerin uzun vadeli başarısı güvence altına alınırken, Türk iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkılarının da artırılması hedefleniyor.

Platformun mutabakat zaptı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantı ile imzalandı. Toplantıya, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, UNDP Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ile BM Mukim Koordinatörü Irena Vojkov-Sollorano katıldı.

Erol Bilecik: “Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, oluşturduğumuz bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında, “İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın potansiyelinin de farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, oluşturduğumuz bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz. Hedefler için İş Dünyası platformunu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı işbirlikleri kurması ve çözümün ortağı olması hayali ile kuruyoruz” dedi.

Ümit Boyner: “Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok”

Dünyanın bugün insanlık tarihinin en iyi zamanlarını yaşamasına rağmen küresel eşitsizliğin tüm tarihteki en üst seviyeye eriştiğini hatırlatarak başlayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden çevreye, adaletten iklim değişikliği ile yoksulluk ve açlığa uzanan sorunlar yaşadığını belirtti.

“Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri bu sorunları gündemine alarak, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsedi. 2030 yılına sadece 11 yıl kaldı. Bu 11 yılda, dünyadaki açlığa son verebilir, kadın-erkek eşitliğini sağlayabilir ya da iklim değişikliğini durdurabilir miyiz?” diyen Boyner, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dört yılda küresel performansımıza bakarak karamsar olmakla birlikte, diğer yandan elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda ‘evet', bunları hala gerçekleştirebiliriz. Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, evet, başarabiliriz.”

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun, değişime açık, rekabetçi ve küresel ekonomiye entegre iş dünyası ile tüm kurumlarının hızlı adaptasyon ve harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Boyner, “Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye'de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED'in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP'nin geniş küresel ağını bir araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor. Bu Platform şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak” dedi.

“Platform ile düşünce ve uygulama kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz”

Hedefler İçin İş Dünyası Platformunun odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir “düşünce-uygulama” platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen Boyner, şunları aktardı:

“Bildiğiniz üzere ‘think tank' kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık ‘Think Do Tank' çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu “Think Do Tank kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını “teşhis” ederken; eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.”

12 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve “kimseyi arkada bırakmadan” herkes için fayda sağlayan bir kalkınma modeli oluşturmayı amaçlıyor” diyen Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner, hedeflerin aynı zamanda iş dünyası için de çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

Boyner, şöyle devam etti: “Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu'na göre iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı oluşturulacak. Bu fırsatların yoğunlaştığı sektörler ise Tarım ve Gıda, Enerji ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor ve dünya ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturuyor. Araştırmalar aynı zamanda, küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel yatırım çektiğini gösteriyor. 2014 verilerine göre yatırımcılar sadece ABD'de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21.4 trilyon doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı şirketlere yatırmışlar. Benzer şekilde bu şirketler ulusal destek ve uluslararası fonlardan daha fazla faydalanıyor. UNDP'nin özel sektör odaklı “Unchartered Waters” raporuna göre, hedeflerin uygulamaya konması, şirketlere finansal değerin yanı sıra nitelikli insan kaynağına erişim, daha güçlü ve sürdürülebilir tedarik zinciri, artan verimlilik ve inovasyon gibi daha birçok fırsat sunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, hepimiz için daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye ve çok daha yaşanılası bir dünya anlamına geliyor. Bu hedeflerle umut edilen rengarenk, kalkınmış, tertemiz ve eşit bir dünya için, platform olarak TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP olarak oluşturduğumuz güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız.”

Orhan Turan: “Özel sektör, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kaldıraç görevi üstlendi”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, platform ile ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olan özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini söyledi. TÜRKONFED Başkanı, şöyle devam etti: “Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED'in Anadolu'ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz.”