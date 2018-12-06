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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında kış lastiği uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan çıkan şehirler arası yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan çıkan şehirler arası yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi yaptı.


1 Aralık tarihi itibariyle yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması devreye sokuldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, otogardan çıkış yapacak olan şehirler arası otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Kış lastiği bulunmayan araçlara 625 TL para cezası kesileceği öğrenildi.


Kış lastiği uygulaması konusunda otobüs yolcularına polis ekipleri tarafından bilgi verildi. Aracında denetim yapılan şoförler, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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