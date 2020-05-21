İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan trafik ise korona virüs öncesini aratmadı.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik de devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanırken, mesai saatinin bitiminin yaklaşmasıyla da Yenibosna E-5 mevkii Cevizlibağ ve Avcılar yönünde yoğunluklar oluştu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.