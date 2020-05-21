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İstanbul trafiğinde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan trafik ise korona virüs öncesini aratmadı.


İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik de devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanırken, mesai saatinin bitiminin yaklaşmasıyla da Yenibosna E-5 mevkii Cevizlibağ ve Avcılar yönünde yoğunluklar oluştu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.

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