İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde 267 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tarafından Gülhane Parkı, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Parkı, Avcılar Sahil ve Kadıköy Moda Sahilinde eş zamanlı olarak asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, Atlı Birlik, Önleyici Hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Yapılan denetimlerde şüpheli görülen 267 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, 19 araç ve 21 motosikletin kontrolü yapıldı.

Yapılan denetime çok sayıda polisin katılmasının yanı sıra narkotik köpekleriyle de destek verildi.

Yapılan denetimler ile ilgili olarak, “Açık havada toplanarak zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarında bulunan park, bahçe ve sahillerde, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu sağlamak, çevreye rahatsızlık veren şahıslara ve genel asayişe müessir olaylara engel olmak, narkotik madde satışına dur demek hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir” denildi.

Öte yandan denetimlerin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.