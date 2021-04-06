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İstanbul'da pide fiyatları açıklandı

İstanbul’da 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.

İstanbul'da 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.



Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Fırıncılar Odası'nın görüşmesi sonrası bu yılın pide fiyatları açıklandı.



Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide fiyatları şöyle açıklandı: 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liradan, 365 gram yumurtalı pide ise 5 liradan satışa sunulacak.

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