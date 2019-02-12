İstanbul'da tanzim satışında tonlarca sebze alındı

İstanbul'da vatandaşlara ucuz sebze ulaştırılması için kurulan tanzim satış alanlarında ilk gün tonlarca sebze satıldı. Vatandaşlar en çok domates ve soğan satın alırken tanzim alanlarında 118 ton domates 73 ton soğan satıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara ucuz sebze ulaştırılması için hayata geçirilen tanzim satışı projesinin ilk gününde vatandaşlar tonlarca sebze satın aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul' un çeşitli ilçelerine kurulan, tanzim satış alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ucuz sebze satın almak isteyen vatandaşlar, tanzim satış alanları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar 118 tonluk satışla en çok domates satın alırken 73 tonluk rakamla soğan ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan rakamlara göre tanzim satışından ilk gün vatandaşlar, 118 ton domates, 73 ton soğan, 70 ton patates, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2. 7 ton patlıcan, 2 ton çarliston biber, 1 ton sivri biber satın aldı.