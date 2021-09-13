İstanbul'da yatak fabrikası alev alev yandı

Bahçelievler'de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. İşçiler panikle kendilerini dışarıya atarak canlarını kurtarırken, bazıları ise yangını gözyaşlarıyla izledi. Yanan fabrika ve söndürme çalışmaları drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan yatak fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki çöplük alanın tutuşması sonucu, fabrika alev alev yanmaya başladı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi

Yangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.

Söndürme çalışmalarındaki köpükleri vatandaşlar taşıdı

İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.