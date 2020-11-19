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İstiklal Caddesi'nde korona virüs ve sigara denetimi

İstiklal Caddesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı.

İstiklal Caddesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı. Yabancı turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turizm Polisi ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetimde, zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve açık alanda sigara içenlere Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti.

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