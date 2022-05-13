İyilik Şampiyonası'nda kitap toplama eylemi başlıyor

İyilik Şampiyonası'nın İstanbul etabında 5. görev açıklandı. 4 bin genç kurdukları bin takımla eski yeni ayrımı yapmaksızın en az 50 bin kitap toplayıp; 10 bin kitaplık 5 kütüphane kurmak için çalışacaklar. Toplanan kitaplar, kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesinde yeterince kitabı bulunmayan bölgelere bağışlanacak.

Bu görev sırasında gençler, özellikle toplu taşıma araçlarında sürpriz; “Kitap Okuma Eylemleri” yapacaklar. 12 Mayıs'ta başlayan yeni görev maratonu 5 Haziran'a kadar devam edecek. Görev çerçevesinde; ansiklopedi, ders ve test kitapları, dergi ve fanzinler dışındaki okunmuş ya da okunmamış kitaplar kabul edilecek.

“Gençlerimize destek olmaya davet ediyorum”

İyilik Şampiyonası'nın İstanbul'daki 5. görevini açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; “Kitaplar bize yeni dünyaların, eski dünyaların, bilmediğimiz alemlerin kapısını açıyor. Yeni dünyalar kuracaksak bunun yolu da kitaplardan geçiyor. Kitabı herkes için erişilebilir kılmak, gençlerimizin kitapla ilişkisini güçlendirmek, okumayı herkesin katıldığı kesintisiz bir eyleme dönüştürmek için iyi gönüllü iyilik elçimiz olan gençlere minnettarız. Bir kitap okuma eylemi gören herkesi bu güzel eyleme katılmaya kitap toplayan gençlerimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Kazanan takıma özel ödül

En çok kitap toplayan, en renkli kitap okuma eylemini gerçekleştiren ve farkındalığı en çok artıran takıma çok özel bir ödül verilecek. Yarışmadaki bu görev, Türkiye İyilik Şampiyonası çerçevesinde de devam edecek.