Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, bitişikteki 2 bina boşaltıldı

Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöktü. İstinat duvarının büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden olurken bitişikteki 2 bina boşaltıldı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Kağan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöktü. Duvarın büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri tedbir amaçlı bitişikteki iki apartmanı boşalttı. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.