Kağıthane'de yıkılan binaların enkaz alanı havadan görüntülendi

Kağıthane'de 4 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki 24 bina risk nedeniyle yıkılmaya devam ediyor. Vatandaşların enkaz alanından kalan kapı, pencere, ve sandalyeleri toplama anı kamera görüntülerine yansıdı. Yıkım yapılan binaların son durumu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Kağıthane'de yıkım kararı verilen 24 binadan geriye kalan 10 binanın iş makineleriyle yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülenirken, binalarda yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam etti. Görüntülerde, kapı ve pencereleri vatandaşların topladığı görülüyor. Yetkililer ise çevredeki binalardan numune alarak kontrollerini sürdürüyor. Havadan çekilen görüntülerde, İş makineleri yıkım için beklediği, binaların yıkılan duvarlarından sökülmüş pencerelerinden evlerdeki harap olan eşyalar, duvardaki dolaplar, mutfak eşyaları görülüyor.