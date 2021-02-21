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Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu'nda namağlup şampiyon

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı’nda mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu.

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı'nda mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu.


Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain Etabı'nda final mücadelesinde Çekya ile karşılaşan Kar Voleybolu Milli Takımı, mücadeleden 15-5 ve 15-10'luk setlerle 2-0 galip ayrıldı. Organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan Milliler, rakiplerine sadece 2 set verdi.


2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı, 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında yine Wagrain'de düzenlenecek.


Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılacak.

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