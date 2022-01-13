Karşı binadaki yangına aldırış etmeden sıva yapmaya devam ettiler

Pendik'te bir binanın 3. katındaki gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Üst kattaki dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın çıkan binanın karşısındaki binada sıva yapan işçilerin yangını umursamadan sıvaya devam etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Pendik'te Batı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanı 3. katındaki gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Kumaşların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yükseldi. Yayılan duman, bir üst katta bulunan eve de doldu. Dairdeki 3 kişi, dumanda etkilenerek evde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 2'si Türkmenistan uyruklu 3 kadını merdiven aracıyla kurtardı. Gelinlik atölyesinin sahibi olan kadın ise yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu.

Yangına karşı sıva çalışması

Öte yandan yangının çıktığı binanın hemen karşısındaki binada sıva çalışması yapan işçiler, binada çıkan yangına aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi sıva yapmaya devam etti. İşine devam eden işçilerin olayı umursamadan sıva yapması ilginç anlara sahne oldu.

Olaya tanık olan Ahmet Tanrıkulu, “2. katta gelinlik imalatçısı var. Alevler çıktığında oraya gittim. Siyah dumanlarla kaplıydı. Muhtemelen oradan çıktı yangın. Üst katlarda oturanlar vardı. Bir yaralıyı ben ve arkadaş beraber çıkardık. Daha sonrasında itfaiye geldi üst kattaki arkadaşları aldılar. Can kaybı yok çok şükür maddi hasarlı bir yangın” dedi.