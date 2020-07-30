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Kartal ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk transferini tamamladı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi biten N'Sakala ile bugün 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesi sonrasında önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda anlaşmaya varılan Alanyasporlu sol bek N'Sakala ile bugün bir görüşme yapan Erdal Torunoğulları, 30 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Bu transferde Demokratik Kongolu oyuncuya imza parası ödenmeyecek. Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan başarılı oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.



Sırada yıldızlar var


N'Sakala'yı kadrosuna katan ve Alanyaspor'dan Wellinton'u da isteyen Beşiktaş, bazı yıldızları da gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, bu süreçte genç oyuncuları da listesine aldı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturmak istediği isimler, Bucaspor'dan Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci.

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