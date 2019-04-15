Kartal'da inşaattaki sır ölümde ceset adli tıpa götürüldü

Kartal'da bir inşaatta elleri ve ayakları arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken ceset adli tıpa kaldırıldı.

Kartal Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta işçiler tarafından kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Elleri ve ayakları arkadan bağlı haldeki cesedi bulan işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda araştırmalar sürüyor.