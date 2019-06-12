Kastamonu ve Zonguldaklılar 7 Bölge 7 Renk Festivali'nde coştu

İstanbul'da yaşayan Kastamonu ve Zonguldaklılar, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Şenlik vesilesiyle buluşan Batı Karadenizliler hem memleket hasretini giderdi hem de kendi yörelerine özgü müzikle doyasıya eğlendi.

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali'nin ikinci gününde Kastamonu ve Zonguldaklılar sahneye çıktı. Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından organize edilen şenliğe İstanbul'un dört bir yanından Zonguldaklı ve Kastamonulu vatandaşlar çocuklarıyla birlikte akın etti.

Programın açılış konuşmasını yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, “Kastamonu ve Zonguldak bir boydan bir soydan gelen insanlardır, kardeştir. Önümüzde bir seçim var. Memleketimize yapılanlara baktığımızda Kastamonu ve Zonguldaklıların belediye başkan adayımız Binali Yıldırım'a vefa borcu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İşte bugün o vefa borcunu ödemenin tam zamanı. Daha güzel daha rahat bir İstanbul görmek istiyorsanız Binali Yıldırım'a oy verin” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise “Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmak için Kandil ve Pensilvanya'dakileri bayrak düşmanlarını ağlatıp bu milletin has evlatlarını sevindirmek için herkesi Cumhurun adayını desteklemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gelecek nesillerin kurulan bu gönül köprülerini çok iyi noktaya taşıyacaklarına inanıyorum"

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerinin temsil edildiği Anadolu'nun küçük bir mayası. Bu Bağcılar'daki birlik ve beraberliğin ülkemizdeki yansıması anlamına geliyor. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum” derken, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Bağcılar'ın kardeşliğine ve güzelliğine güzellik kattınız. Allah sizden razı olsun. Yıllardır Bağcılar'da hep dostlukları paylaştık, gönül köprülerini memleketlerimize kadar ulaştırmanın memnuniyetini yaşadık. İnşallah gelecek nesillerin kurulan bu gönül köprülerini çok iyi noktaya taşıyacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Programın ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan müzisyen Egemen Sekmen ve Hasan Yılmaz verdikleri konserle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı dolduranlara coşkulu bir akşam yaşattı. Kendini müziğe kaptıran Batı Karadenizliler, hem türküleri söyleyerek sanatçılara eşlik etti hem de oynayarak doyasıya eğlendi. KASDER Folklor ekibinin gösterisi de ilgiyle izlendi.

7 Bölge 7 Renk Festivaline; AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Hasan Çay, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen, ZONDEF Başkanı Gurbet Altay ve vatandaşlar katıldı.