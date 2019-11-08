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Kemal Özdeş'ten hakeme yoğun itiraz

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'ye konuk olurken, mücadelenin 45. dakikasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararı sonrası çılgına döndü.


Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe 45. dakikada penaltı kazandı. Sadiku'nun ceza sahası içerisinde topa elle yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi. Verilen kararın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de yedek kulübesinden fırlayarak, hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Penaltı kararına itiraz eden Kasımpaşalı futbolcu Kerim Hafez de hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Özdeş, oyuncusunun oyundan atılmasıyla birlikte sinirlenerek oyuncusuyla tartışma yaşadı.


Kırmızı kartla oyun dışı kalan Hafez ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile tartışmasının ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

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