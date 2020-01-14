Kıvırcık Ali Vefatının 9. Yılında Kartal'da anıldı

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz) vefatının 9. yılında Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programda yüzlerce seveninin katılımıyla anıldı.

2011 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, “Gül Tükendi Ben Tükendim”, “Isırgan Otu”, “Üçüncü Gurbet”, “Hepimize Yeter Dünya” albümleriyle tanınan Kıvırcık Ali, Kartal Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Kartal Belediyesi tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticileri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kıvırcık Ali'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Sanatçı dostlarından Kıvırcık Ali'ye vefa örneği

İlknur Kaplan'ın sunuculuğunu yaptığı dört saat süren programda çok sayıda sanatçı sahne alarak vefa örneği gösterdi. Programa katılan; Ali Tan, Ayhan Yağız, Caner Gülsüm, Ecem Gül Özütemiz, Eda Alakuş, Erdal Erzincan, Eren Aydın, Eren Özütemiz, İbrahim Dizlek, Kenan Çallı, Koray Çatal, Nesrin Güneş, Onur Türe, Özcan Türe, Serpil Sarı, Sümer Ezgü, Taner Maciran, Taner Özdemir, ve Tülay Maciran sahne alarak Kıvırcık Ali'nin ve kendilerine ait türküleri Kartallı müzik sevenler için seslendirdi. Sanatçılar bir yandan eserleri seslendirirken bir yandan da duygu dolu anlar yaşandı.

Kıvırcık Ali'nin çocukları Eren ve Ecemsu Özütemiz'in selamlama konuşmalarından sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Eren ve Ecemsu Özütemiz'e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Programda konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu iki güzel insan çok güzel bir organizasyon çıkardılar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Keşke daha büyük salonlarımız olsa da komşularımızı dışarıda bekletmemiş olsak. Bir sonraki organizasyonlarımız stat da ya da spor salonlarında olacak inşallah. Kıvırcık Ali bu gün aramızda değil ama evlatları yaşatıyor. Annelerimizin babalarımızın kıymetini bilmek gerekiyor, hayatta olanların hatırlaması gerekiyor. Annem babamda salonda son bir yıldır onları ihmal ediyorum, çok aksattım. Bugün ayrıca duyguluyum bu güzel arkadaşımızın ödüllerini takdim edeyim. Programa katılım sağlayan sanatçı ve Kartallı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

Programda sahne Eren Özütemiz ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bu gece bizi burada toplayan, bu sahneyi kuran herkese teşekkür ediyorum. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksele de verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

"Kıvırcık Ali kimdir"

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in ‘Hapishane Ranzaları 2' isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve ‘Türkülerden Türkülere Yol Eyledik' ve ‘Türküler Kimliğimiz' adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü ‘Gül Tükendi Ben Tükendim'i çıkardı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.