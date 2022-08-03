Kızılay Kartal Huzurevi sakinlerinin ‘El Sanatları Sergisi' açıldı

Kızılay Kartal Huzurevi'nin yaşlılara yönelik açtığı el sanatları kursları meyvelerini verdi. Huzurevi sakinlerinin yaptığı eserler, açılışı yapılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Kızılay Kartal Huzurevi sakinleri zamanı sanat ve eğitimle geçiriyor. Kızılay'ın 40 yıllık yaşlı bakım tecrübesi ile sanatı, huzurevi sakinleri ile buluşturan Kızılay Bakım, aktif yaş almayı desteklemek amacıyla misafirlerine kurslar veriyor. Kızılay Bakım tesislerinde her yıl düzenlenen kurslarda spordan müziğe ve el sanatlarına kadar farklı branşlarda eğitimler veriliyor. İstanbul Kartal'da bulunan Kızılay Huzurevi'ndeki kursun bu yılki teması el sanatları oldu. Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde ortaya çıkan eserler açılışı gerçekleştirilen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Kızılay Bakım Genel Müdürü Ramazan Serkan Özcan, Kızılay Pendik Şube Başkanı Nurettin Beşinci, Kızılay Şişli Şube Başkanı Necip Coşkun, Kızılay Kartal Şube Başkan Yardımcısı Yavuz İçmeli, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, Kartal Halk Eğitim Müdürü Seyfullah Kırtay ile huzurevi sakinleri ve yakınları katıldı. Verilen kurslarla huzurevi sakinlerinin yeni hobiler edinmesi, el becerilerini geliştirmesi, zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Sergi, yıl sonuna kadar açık kalacak.

Kızılay Bakım Hakkında

Kızılay'ın 40 yıllık yaşlı bakım deneyimini modernize ederek zamana uygun çözümler üretir ve ihtiyaç sahiplerine erişilebilir kılmak için çalışır. Yaşlılıkta insanların ihtiyaç duydukları barınma, sağlık, bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini entegre bir şekilde sunar. Kızılay Bakım bünyesinde Kartal Zeynep M. Nedim Oyvar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ve Akçakoca Huzurevi olarak 2 tesis yer almaktadır. Kızılay Bakım, bir Kızılay Yatırım iştirakidir. Elde edilen gelirlerin tamamı Kızılay'a aktarılır ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılır.