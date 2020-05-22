Korona virüs tedbirlerine rağmen balık tutmaya devam ediyorlar

Korona virüs (COVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsünde bir araya gelen balıkçılar, balık tutmaya devam etti.

Köprü üstünde balık tutan balıkçıların sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü.